Završiće na bloku: Anita zabranila Anđelu kontakt sa Anom Spasojević, ona se oglasila nikad bešnja! (VIDEO)

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Darko Tanasijević ugostio je pobednicu Elite 7 Anitu Stanojlović. Ana Spasojević se oglasila, te otkrila da je u dobrim odnosima sa Anđelom Rankovićem, na šta je Anita otkrila da će otići na blok jer je vređala nju kao njegovu devojku.

Da li si se ti čula sa Mateom nakon svega? -pitao je Darko.

Ne, čak sam čula da je na mojoj strani i da me je podržavala jer je rekla da ne zna šta sam ja skrivila. Ja sam joj zahvalna na svemu jer ne bih uvidela neke stvari da nije nje a i to bi bilo nepoštovanje prema Anđelu i našoj vezi tako da me ne zanima kontakt sa njom -rekla je Anita.

Evo Ana Spasojević se oglasila i rekla je da će ostati u dobrom odnosu sa Anđelom, kaže da njega zna 8 godina -rekao je Darko.

Pa eto možda će završiti na bloku, njega pljuju ja blokiram. Ko mene pljuje on da završi kontakt to je naš dogovor, to je nepoštovanje prema meni kao njegovoj devojci i on stvarno ne želi sa njom komunikaciju -rekla je Anita.

Ana kaže da je Anđelo nije otpratio i da postoji poštovanje između njih

Ja to sve znam i oni su u okej odnosu ali da se neće družiti to je tako -dodala je Anita.

Autor: Nemanja Šolaja