Isplivala godinama stara fotka: Sita i Aneli u društvu ovog poznatog frajera, malo ko zna da se zapravo poznaju (FOTO)

Drugoplasirana superfinalistkinja "Elite", Aneli Ahmić i njena rođena sestra Sita Ahmić pozirale sa ovim poznatim muškarcem pre nekoliko godina, a sada je isplivala i fotka.

Aneli Ahmić, inače drugoplasirana superfinalistkinja "Elite" i njena rođena sestra, Sita Ahmić, godinama unazad drže se zajedno kao prave sestre, te prepreke pravezilaze zajedno, a od skoro, jedna drugu u medijskim ratovima koje vode brane.

Možda nisu očekivale, ali je u javnost isplivala fotografija koja je stara više godina, sudeći i po samoj Aneli i Siti na istoj sa jednim muškarcem poznatim javnosti - Nenadom Marinkovićem Gastozom!

Naime, kao što se može videti na fotografiji, oni su sedeli u nekom kafiću na kafi, te su rešili da ovaj momenat zabeleže i ufotkaju se.

Podsetimo, multimedijalna ličnost, Gastoz, nedavno je napustio tajlandski zatvor, o čemu je govorio u emisiji "Amidži šou".

- Dobro sam, nikad bolje, kada sam vas video sve, mnogo ste mi lepi. Nisam tamo imao priliku da vidim žensko...Ja sam otišao da gajim marihuanu, jer je to tamo legalno. Rešio sam da promenim ceo svoj život iz korena, da prodajemo marihuanu, gde se desi skroz druga situacija. Došla mi je neka ekipa iz Srbije na Tajland, da im donesem neke pečurke, pošto je to ilegalno. Ja krenem, ujede me denge komarac, sedam dana sam bio u krevetu i nisam mogao da ustanem, a pečurke su bile u kancelariji. Da bi došla policijska kontrola, našli su to i ja sam otišao. Ja nisam hteo da dođem odmah, da bi posle mesec dana me zaustavili na motoru, ja bio pijan i posle kreće priča. Sve ostalo nije bilo normalno. 70 i nešto dana sam proveo tamo, u dva imigraciona zatvora i dva pritvora. 115 - 120 ljudi koji stvarno nisu normalni. Imao sam situaciju da gledam čoveka koji priča sa čašom vode, imao sam gadosti da budem u prostoriji sa takvim ljudima. Imao sam mušku Miljanu Kulić tamo, pravio sam od toga neki film, neku zabavu, u svemu sam tražio zabavu. Ma kakvi, niko me nije maltretirao, odmah sam upao u bandu - govorio je Gastoz.

Autor: Nikola Žugić