Gledali smo kako se ljubiš sa njim: Gledalac tvrdi da će izneti dokaze Teodorine veze sa Takijem, ona zanemela od šoka! (VIDEO)

Nije joj bilo svejedno!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditelj u studiju je Darko Tanasijević. Njegovi večerašnji gosti su Lepi Mića i Teodora Delić.

- Teodora, da li ste Nenad i ti razgovarali o teškim temama - pitao je Darko.

- Završili smo sa svim problemima još tamo - odgovorila je Teodora.

- Da li je upoznao tvoje roditelje - pitao je Tanasijević.

- Jeste, bili smo na ručku - rekla je Teodora.

- Kako su tebe njegovi prihvatili - pitao je voditelj.

- Sve je super - rekla je Delićeva.

Uključio se novi gledalac, Stefan iz Beograda.

- Gledali smo kako se ljubiš i maziš sa Takijem u jednom poznatom restoranu. Imamo i dokaze, to je bilo davno, pre ulaska - rekao je Stefan.

- Nismo se ljubili, sedeli smo najnormalnije u restoranu - demantovala je Teodora.

- Imamo snimke, prosledićemo - rekao je gledalac.

- Pričalo se o tvom odnosu sa Gačićem. Značio ti je, nisi posustajala od tog odnosa

- Ne interesuje me, nije mi ni drag. Nemam nikakvu emociju prema njemu, niti sam ikad imala. Rekla sam da sam to radila iz neke dosade i da je to za mene velika greška - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković