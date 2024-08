Pljuje, pa liže: Vanja Ignjatović optužila Ša da je zbog njega pobacila, a snimak kako peva njegovu pesmu usijao sve (VIDEO)

Bivši učesnik rijalitija "Elita", Nenad Aleksić Ša u rijaliti je ušao kako bi povratio svoju tadašnju suprugu tiktokerku Vanju Ignjatović, no, međutim, kada je počeo da isplivava prljav veš iz tog braka, svi su ostali u šoku.

Nenad Aleksić Ša, bivši učesnik "Elite" i reper, u rijaliti je ušao oženjen u nadi da će povratiti svoju suprugu, no, međutim, zaljubio se u Mionu Jovanović i tako odustao od namere da je vrati. Naime, on je u više navrata isticao da je u tom braku bilo smetnji i raznih dešavanja, ali nikada o tome nije prvi govorio, već je samo uzvraćao udarce.

Te tako, Vanja Ignjatović je u jednom momentu optužila Ša da je on kriv što je ona imala spontani pobačaj njihovog deteta, dok Aleksić i dan-danas sumnja u to da je ona abortirala to dete. Sada, na društvenim mrežama kruži video snimak koji je sve šokirao.

Naime, Aleksićeva bivša žena, Vanja, snimala je lajv na društvenoj mreži tiktok i tom prilikom je odlučila da pusti muziku. Svi su ostali zabezeknuti kada je pustila pesmu svog bivšeg supruga Nenada Aleksića Ša, "Maserati". Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Pink.rs