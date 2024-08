Šok promena!

Pre nego što je Lepi Mića sinoć seo u vruću stolicu emisije "Narod pita", ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa njim o najaktuelnijim temama.

Kako komentarišete odnos Teodore i Bebice, mnogi su sumnjali u njihov odnosa, ali su oni ipak opstali?

- Dok je Bebica u emisiji, ona večera sa Munjezom. Nismo o tome pričali, čovek šetao pored moje zgrade, popili smo pićence. Ja ne slušam šta oni pričaju, ja sam s njim pričao o fudbalu i sportu. Čudno mi je da su bili na večeri dok je Bebica bio u emisiji. Ja mislim da Teodora jedva čeka da ne vidi Bebicu i sada iz inata da bude što duže...Nisam je rekao da oni neće biti zajedno posle dva sata, nego neće biti zajedno. Ti gledaš emisiju kada neko gostuje kod kuće, slušaš, a ne da ideš sa Munjezom na večeru.

Kako sada gledate na odnos Mione i Ša, da li ste u kontatku sa njom?

- Nisam u kontaktu sa njom, ali sam čuo da su se bunile komšije, pa da je otac Nenadov navodno išao da ga kritikuje. Nije bitno da li će oni biti mesec, dva ili tri po napuštanju "Elite", to je nevažno. Ja sam s mojom ženom 36 godina, meni će sada neko da priča da li je 20 dana ili mesec, to su budalaštine. Čim ti meni opravdavaš time: "Evo, ja sam još u vezi", to je budalaština. Ne treba njoj niko da otvara oči, ja sam rekao pre par dana šta mislim, mislim da je na neki način ponizila svoje roditelje. Jako je ružno što to radi i ispala je loše. Ne mogu tu da je podržim. Mislim da nije devojka lošeg morala, ali da je uradila loše stvari, pogotovo prema mami, jeste. Miona je neko ko radi stvari koje smatra da treba da radi.

Pomirenje Maje i Stanislava, kako to komentarišete?

- Je l' su oni u vezi uopšte? Kad su uspeli da se posvađaju? Ja znam dobro šta je meni Stanislav pričao, šta je meni pričala Maja. Njegovo to, on je rekao ako se bude ponašala onako kako on smatra da treba, da će biti sa njom. Znači, Maja nije autentična, to nije to, ako ćeš ti da budeš takva kakva tvoj partner želi da budeš, da bi bila sa njim, onda to nisi ti. To za Selce je teranje inata Caru i Mioni. Ne vidim razlog da Maja kao njegova devojka ide u grad gde živi najveća ljubav njenog života, kako ona kaže, a ne vidim da on ide sa Majom u neko malo mesto Selce, nešto što je tebi i bivšoj devojci ostavilo najlepše uspomene. Tako da je meni sve to cirkusijada, dokazivanje, teranje inata...Da li Maja tera inat Caru, on Mioni? Mislim da oni pate ozbiljno za kadrom, Stanislav je postao ozbiljan kadrolik. Ja ga neću nazvati starletom, al' ću reći da je neko ko je itekako počeo da pati od kadra i neko ko se navukao na ovu priču.

O čemu je još Mića govorio za naš portal, pogledajte u nastavku:

Autor: Nevena Panić, Nikola Žugić