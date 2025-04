Ovo je njen ponor: Đedović osuo paljbu po Aneli, počastio je najstrašnijim uvredama, zaratili kao nikad do sada (VIDEO)

Au!

Voditelj Milan Milošević, započeo je emisiju "Izbor potrčka" , gde je dao reč prvo Marku Đedoviću kako bi iskomentarisao Anelinu podelu budžeta.

- Marko zašto ste ćutali svi večeras? - pitao je Milan.

- Ja sam rekao da ću ćutati i gledati sa strane, da bih morao da vidim širu sliku. Što se tiče Aneline pobede, ovo je još jedan u nizu blamova. Nju uopšte ne bole uvrede na račun nje, njene porodice i njenog deteta. Jednim ljudima se zameralo, a drugim nije. Danas su svi videla koliko je ne zanima ni porodica, ni dete ni niko. Nekad si se takmičila sa favoritima, a danas sa Enom Čolić. Aneli ideš ka ponoru sopstvenom. Bilo mi je žao u jednom trenutku, ali ideš u svoj lični kanal. Narod je sinoć rekao da si 19% ispred devojke koja je ovde šest meseci. Nisu još stigli da vide, biće sve gore. Od kada ti nema Đedovića, sve si veći blam - rekao je Đedović.

- Neće ti proći. Ti si pokazao ovde sve, ti si svoj svedok ličnih laži. Neće ti proći - ponavljala je Aneli. ,

- Rekla je da bi sprovodila svoje logorske metode i ne bi narodu dala da jede. To je danas rekla. To su logorske metode. Onima što su najgore dala si najviše. Ja pričam o njoj kao majci i supruzi. Dozvolila bi da neko crkne gladan, pokazala je koliko voli svoje dete, nagradila je to. Te priče će ti proći u Švajcarskoj, optužuješ druge devojke, a ona je sve to radila - rekao je Đedović.

- Laž. To su sve laži - ponavljala je Aneli.

- Ti si najveća uvreda za svoju naciju - istakao je Đedović.

Autor: A.Anđić