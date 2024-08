Doneo konačnu odluku: Bebica žestoko osolio po Munjezu, evo da li će Teodora moći da nastavi druženje sa njim! (VIDEO)

Očekivano?!

U emisiji 'Narod pita' voditeljka Ana Radulović ugostila je Milenu Kačavendu, Aneli Ahmić i Nenada Macanovića Bebicu. Bebica je na samom startu progovorio o večeri Teodore Delić i Danijela Dujkovića Munjeza, te ga je žestoko potkačio.

Aneli da li si ti u potrazi za venčanicu ili ti već imaš nekoga? - upitala je Ana.

-Moram paziti šta pričam, nek bude da sam u potrazi za nekim - rekla je Aneli.

-Kada ne bih morala da paziš? - upitala je Ana.

-U potrazi sam svakako - rekla je Aneli.

Bebice da li je Teodora došla kući posle emisije? - upitala je Ana,.

-Jeste, jeste, ono je Munjez muljao. Ja sam njoj rekao da će on muljati priču, ali ona je tvrdila da neće. Trebali smo zajedno da idemo, ali js sam gostovao. On dok je sinoć pričao to u emisiji slao je Teodori poruke kao da namerno priča - rekao je Bebica.

Da li ćeš joj braniti da se druži sa njim? - upitala je Ana.

-Nema potrebe da joj ja branim, ona će sama da odabere s kim želi da izlazi - rekao je Bebica.

Milena da li ti se sviđa Bebicina tetovaža? - upitala je Ana.

-Da, baš je dobro urađena iskreno, baš sam mu pohvalila - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P