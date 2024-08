Ovo će Janjuša dotući: Aneli otkrila sve o misterioznom muškarcu sa kojim se viđa, evo da li su zajedno! (VIDEO)

Ponovo zaljubljena!

U emisiji 'Narod pita' voditeljka Ana Radulović ugostila je Milenu Kačavendu, Aneli Ahmić i Nenada Macanovića Bebicu. Aneli Ahmić otkrila je ko je misteriozan muškarac kojeg je kačila na društvene mreže, te je priznala da li postoji mogućnost da budu zajedno.

Pozdrav za sve u studiju, kako reaguješ na Teodorinu izjavu da nije imala ništa sa Mastorom, a svi smo videli dokaze? - upitala je gledateljka.

-Pa to morate nju da pitate, ne znam zašto je slagala. Mene stvarno ne zanima njen život pre mene, tako da ne znam što je to slagala - rekao je Bebica,

Da li ćete ti i Teodora otići na odmor? - upitala je gledateljka.

-Hoćemo, krajem ovog meseca - rekao je Bebica.

Ja mislim da vi nećete opstati, ali izvinite - rekla je gledateljka.

- Ne ljutim se, mnogi sumnjaju u našu ljubav - rekao je Bebica.

Aneli ko je misteriozni momak kog je Uroš Stanić okačio na stori? Lep je - rekla je gledateljka.

-Jako je lep i jako je zgodan, jako je krupan i visok, ali to je moj prijatelj. Ne smem da vam pokazujem sliku. To je moj prijatelj, ali se možda desiti da preraste u ljubav, ali meni niko ne treba. Desiće se, valjda ću se još jednom zaljubiti, ali u pravo vreme - rekla je Aneli.

Pisalo se da ćeš se baviti voditeljstvom? - upitala je gledateljka.

-To je šala, ali nikad se ne zna - rekla je Aneli.

Bebice kakvo je tvoje mišljenje o tome što je Teodora slagala da je imala nešto sa Mastorom? - upitala je Ana.

-Ja sam je jutros pitao što je slagala, ona kaže da se ne seća i da je njoj to nije bilo bitno. Mene to ne zanima, jedino što me zanimalo je bilo to sa Takijem - rekao je Bebica.

Ona je rekla da nije imala ništa ni sa ovim dečkom? - upitala je Ana.

-Rekla mi je da se ne seća, da su bili par puta na nekom bazenu i to je to. Rekao sam joj da nema potrebe da laže - rekao je Bebica.

Autor: N.P