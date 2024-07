Bili smo nežni: Jelena sa osmehom na licu prepričava Đedoviću sve detalje njene intime sa Urošem, potpuno odlepila za njim! (VIDEO)

Ne krije koliko je zaljubljena!

Jelena Marinković rešila je da se porazgovara sa Markom Đedovićem o njenom odnosu sa Urošem Rajačićem, te mu je i priznala sve detalje intime iz zatvora.

-Meni Lejdi kaže da sam ja osetila nešto više čim sam to uradila i to je istina. Mislim da napolju ne mogu da budem sa njim jer mi deluje nestabilan i nezreo. On može da fino iskoristi za rijaliti - rekla je Jelena.

-Ne lupaj, on da je hteo on bi pitao mene. Ja bih mu rekao da bubni - rekao je Marko.

-Nama je bilo lepo u zatvoru, mazili smo se, bilo je prelepo. Tako smo bili nežni. Nešto mi se dešavalo, bilo mi je lepo, to je bila stvar koja mi je bila pokretač ovde - rekla je Jelena.

-Ivan sada besni jer nemaš sa kim da pričaš i tvoj jedini izbor je on - rekao je Đedović.

-On je meni rekao da mu je Uroš rekao da je hteo mogao je da ima se*s sa mnom - rekla je Jelena.

- Sad sam skapirao, on hoće da te odvoji od Ivana, a Ivan hoće da se ne pomiriš sa njim - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P