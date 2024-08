Videla sam koliko je srećan: Prve reči učesnice Zadruge nakon vesti o venčanju Cobijeve bivše i vaterpoliste Nemanje Vice, njenog bivšeg dečka

Nemanja Vico, srpski vaterpolo reprezentativac, oženio je danas trudnu influenserku Jelenu Nikolić, a lepe vesti brzo su stigle i do njegove bivše devojke Miljane Popović, glumice i bivše učesnice "Zadruge", koja se tim povodom oglasila.

Jelena i Nemanja su, po njegovom povratku iz Pariza, proslavili zlatnu medalju koju je s kolegama iz reprezentacije osvojio na ovogodišnjim Olimpijskim igrama, a onda je usledilo još veće slavlje - tajno venčanje!

Na večnu ljubav zakleli su se u prisustvu kumova, a prve fotografije ubrzo su završile na društvenim mrežama.

Tim povodom kontaktirali smo Miljanu Popović, nekadašnju zadrugarku, koja je svojevremeno bila u emotivnoj vezi s Vicom. Usledile su čestitke novopečenom bračnom paru.

- Drago mi je zbog njega. On je dobar dečko, želim im sve najlepše i puno sreće. Čestitam na bebi, koju će uskoro da dobiju - rekla je Miljana za Pink.rs, a zanimalo nas je i da li mu je čestitala na zlatnoj olimpijskoj medalji.

- Uvek pratim naše sportiste na Olimpijadi, pa tako i njih. Videla sam koliko je srećan bio zbog toga. Nisam mu čestitala, nismo u kontaktu, ali kada bismo se sreli, naravno da bih mu čestitala.

Podsetimo, Popovićeva je svojevremeno za Pink.rs priznala kratku emotivnu vezu s vaterpolistom, ali nije želela da u javnost iznosi detalje njihovog odnosa. Međutim, tada je dobro obavešteni izvor blizak Miljani za naš portal ispričao kako je sve počelo.

- Istina je da su njih dvoje bili zajedno. On je tad bio baš klinac, imponovalo mu je to što je uspeo da "upeca" stariju, hvalio se svima po kraju. I Miljani se on dopao. Bili su oni neko vreme u kombinaciji, vezi, ne znam kako su oni to definisali. Znam da je sve pucalo među njima, bila je to ozbiljna strast... Ja njega dugo nisam video, čim sam kod vas video da je sad sa Cobijevom devojkom, odmah sam ga prepoznao, da je to taj Miljanin bivši - govorio je dobro obavešteni izvor blizak Miljani i dodao:

- Znam da joj je čak upoznao roditelje, srdačno su se, bog zna kako pozdravili, popričali... Doduše, oni su tada bili iznenađeni što je Miljanin izbor toliko mlađi momak, ali odobrovoljili su se kada su čuli da je sportista, činio im se fin na prvi pogled.

Autor: Darko Tanasijević