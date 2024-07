Naš portal došao je do prepiski Nenada Aleksića Ša i njegove bivše supruge!

Portal došao je u posed prepiski Nenada Aleksića Ša i njegove bivše supruge Vanje Ignjatović. U porukama do kojih smo došli njih dvoje se žestoko prepucavaju, ali i razgovaraju o njenom pobačaju, za koji je reper u rijalitiju ispričao da sumnja da je ipak bio abortus.

Prve trzavice krenule su kad reper nije želeo da priše svoj stan na njeno ime, o čemu možete da čitate u linku u nastavku ovog teksta.

- U d*pe da me ljubiš kakav sam, ali ne, bitno je drugo nešto. Ja da čekam ženu za pažnju, pa bre, šta sam doživeo, nisi od zlata veruj. Još zamisli kao teraš me u sobu, ej da još blejim sam, šta si bre ti poletela, šta se ti tripuješ? Za kafiće po ceo dan ima vremena, a da vidi za stan sa mnom ništa. Šta si bre ti? Pos*rem ti se po kafićima, samo bi da ispijaš i da blejiš, a za život te boli k*rac, ugledaj se na sve što ne valja ti nisi za noramalan život ti to ne znaš da ceniš - pisalo je u poruci koji je poslao Ša.

- Dva dana otišla sa kumom na po sat dva i ti odmah ovakve reči. Ti si haos. Ceo dan kafići. Ma sram da te bude - odgovorila mu je Vanja.

U sledećim porukama njijh dvoje razgovaraju u njegovom ulasku u "Elitu", gde mu ona govori da je previše brzo doneo odluku na tako veliki potez.

- Jesam znam, ali kad me ne želiš. Znaš li koliko mu se duša cepa što te gledam samo na TikTok-u, a žena si mi i ne mogu da ti priđem, umirem danima ovde. Da si u mojoj koži znala bi koliko mi je teško, danima te molim da se odljutiš i ne uspevam - napisao je Ša.

- Ništa, da ti poželim da tako ostaneš normalan, dobar u glavi. Tamo ne dozvoli nikome da udara na mene i moje dete. Pratiću kad budem mogla - odgovorila je Vanja i napisala emotikon crvenog srca, a onda se nadovezala na njihov razvod:

- Ja razvod svakako ne bih potpisala u "Zadruzi" - napisala je ona.

- Je l' to znači da svakako želiš posle ili ima nade? Samo mi reci, znači mi. Molim te daj mi odgovor, budi fer - napisao je reper.

- Čoveče, kažem ti, popravi se u "Zadruzi". Sutra mogu da umrem, 10 meseci nije mali period. Neću da planiram ništa unapred. Nikad se ne zna šta nosi dan, a šta noć. Ideš tamo da zaradiš bre - odgovorila mu je Vanja.

Oni su se kasnije ponovo ćuli pred njen ulazak, gde je Ša želeo od Vanje da čuje da li je uz njega.

- Kao podrška jesam, za kao ženu moraš da me zaslužiš. Ne verujem ti ništa, apsolutno jer sam poverovala 100 puta - rekla je Vanja.

- Budi tamo normalan, to mi je dovoljno- Ne daj na mene i Viktora, ne daj na sebe. Pokaži se, 10 mesevi je pred tobom. Čuvaj ti nas, ti si nas oterao. Ne daj na nas! Ne veruj tvojim navodnim prijateljima. Vidim šta pričaju već po Zadruzi, smrdljivi Mensur i smrdljiva Matora. Ne veruj kao što si verovao svima napolju jer samo ćeš samog sebe uništiti - pisala je Vanja.

U narednim porukama možete da pročitate kako je izgledamo njihovo dopisivanje kad je Vanja imala pobačaj.

- Treba da budemo jedno drugom, ali ja osećam ogromu krivicu za ovo što se desilo. Ne prija mi niko, osećanja su mi užasna. Prazna sam. Niko ne zna kako se osećam, kad mi se plače i koliko nisam jaka trenutno. Koliko god deluje da sam super. Moraš da razumeš da je ovo jedan težak period, koji ne znam kako da preguram. boga molim da ne upadnem u depresiju jer imam dete. Ne bih pričala, samo ćutala. Ne želim da me bilo ko takne. Ništa ne želim. Ti kao muškarac kom treba sve i razumem što si za odnose čitao, ali ja toliko psihički nisam dobro, da ja smatram da mi nabacuješ osećaj krivice jer nemam odnose - pisala je Vanja.

Inače, pred Vanjin pobačaj Ša se žalio Jovani Tomić Matoroj kako od nje ne dobija pažnju dok je u drugom stanju, a celu glasovnu poruku možete poslušati u nastavku ovog teksta.

- Ona mene ne j*beme 5%, još trudna... Ne vodimo ljubav, ne zagrli me... Ne priđe mi, stalnu su tu drugarice, nikad nismo sami. Matorić, baš sam tužan, nisam imao kad da ti kažem. Baš sam u paklu, ovo samo tebi pričam - rekao je reper u glasovnoj poruci.

