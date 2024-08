Kakav šok: Lepi Mića za Pink.rs razvezao po Janjušu, otkrio da se razočarao u Aneli, a evo i zbog čega (VIDEO)

Ne štedi reči!

Ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa Lepim Mićom neposredno pred početak "Narod pita", te je on prokomentarisao najaktuelnije teme.

Janjuš se oglasio, spomenuo je sve i svašta, šta mislite o svemu tome?

- Njegovo je bilo uključenje da bi iziritirao i poentirao i to je uradio, svaka čast. To može njima da uradi. Aneli je pokazala da nema hrabrost da pokaže šta misli i šta oseća. To su priče za malu decu, oni su radili ozbiljne stvari. Aneli me je sinoć razočarala. Janjuš kao dobar drugar Mileni, koji je bio u rijalitiju duži period, vređali se najstrašnije, sinoć kao opet ništa. To je meni isto jako čudno, ja sam reagovao na to, ne mogu da verujem da ljudi koji su se tako svađali, da onako pričaju. Vređali se najstrašnije, spominjali najbliže i onda sada sve okej. Treba raspraviti i očistiti ono što je izneseno, a kada počiste to, onda mogu da razgovaraju.

Aneli je negirala emocije prema Janjušu.

- Laže kao pašče, a onda je posle rekla: "Nije mi svejedno". Ona bi se pomirila s njim, devojka ne zna da li je pošla ili došla, promenio sam totalno mišljenje o njoj. Nema šta ona mene da kontaktira, boli me k**ac. Ja sam nju tamo poštovao, stao sam na njenu stranu jer sam smatrao da je ponižena i uvređena, a da se ona ponaša ovako prema meni čudno. Ona mora da bude otresita i direktna, to je jasno kao dan. On nju uvuče u blato, umulja je u blatu, pa je šutne, tako je i tamo radio sve vreme. Prvo joj govori najstrašnije stvari, pa se zagrle, poljube i poj**u, pa joj posle toga opet viče da je k**ava.

Bebica je istetovirao Teodorin lik

- Bolje da je tetovirao autobus, budalaština. Bio je sa Miljanom duže nego sa Teodorom, vukao je u kolicima, plakao za njom, bio u bolnici zbog nje, pa je nije tetovirao, a sada Teodoru tetovira kako bi dokazao kolika je njihova ljubav. Pa ne dokazuje mi ljubav tetovažom, nego postupcima prema njoj.

O čemu je još Mića pričao pogledajte u nastavku:

Autor: Snežana Zindović, Nikola Žugić