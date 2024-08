Rasturala je veze i brakove: Gledateljka iz Kragujevca iznela sav prljav veš o Mioni i njenoj porodici, evo čime se bave u rodnom gradu! (VIDEO)

Raskrinkala ih do srži!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Darko Tanasijević ugostio je Jovanu Tomić Matoru, Danijela Dujkovića Munjeza i Stefani Grujić. Verica iz Kragujevca osula je rafal po Mioni Jovanović, te otkrila sav prljav veš njene porodice.

Želim da pozdravim sve vas u studiju, Matoru pratim od prvog učešća do sada i vrlo mi je draga, samo hoću Matoroj da kažem da se ne nervira i da bude to što jeste, da ne daje značaj nekome kome treba da daje, njeni roditelji su joj najbitniji u životu, samo njih treba da poštuje. Zbog nje sam sto puta pustila suze jer sam videla nepravde neke i bilo bi mi žao ako ne uđe u osmicu. Munjeza volimo čak smo i glasali za njega, ne znam zbog čega se dešava da se mrzite, pored njih ne bih komentarisala treću učesnicu. Po izlasku je napravila prekršaj i to je za nas bio kraj, njeno ponašanje nam se ne dopada -rekla je gledateljka, pa dodala:

Moram da kažem za Mionu jer poznajem porodicu, osramotila je Kragujevac i familiju a da je Ša premija za nju. Ona je jedno zlo neviđeno, u Kragujevcu samo pričaju sve najgore o njoj. Njena porodica sem majke i oca su svi divni, baba njena takođe je gadna, ona nikada nije radila, njen deda je đubre od ćoveka, radnici su plakali kod njega u samoposluzi, to je sve zlo do zla. Miona ima od svoje 16 godine mnogo prljavštine, Kragujevac je odlično poznaje. Ona je rasturila i veza i brakova i čuda, sve se to u Kragujevcu zna -dodala je gledateljka.

Autor: Nemanja Šolaja