Ne vidim tu ljubav: Žana smatra da Bebica i Teodora nemaju budućnost, otkrila šta su partneri pričali jedno o drugom iza leđa! (VIDEO)

Raskrinkala ih!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a večerašnje gošće su Jovana Cvijanović i Žana Omnia.

Uključila se nova gledateljka, Bojana iz Šapca.

- Jovana, lepa si devojka, ne smatram da si glupa. Nije ti trebalo to proganjanje Uroša, podržavam te za psihijatra. Digni glavu gore i u nove pobede. Žana, Ivan nije nikakav otac i to je pokazao. To što je rekao je uvreda za invalide, ja sam invalid, majka isto. Tebi ništa ne fali - rekla je Bojana.

- Ja sam zadovoljna sobom, gospođo. On je katastrofa, ne dotiču me ti komentari - rekla je Žana.

- Užas je i to komentarisanje dece - rekla je gledateljka.

- To je prešlo granice ponašanja normalnih ljudi - kazala je Žana.

- Slažem se i za Asmina, ne pušta Aneli na miru - završila je gledateljka.

- Jovana, da li se kaješ što si sve iznela Nemanji - pitala je voditeljka.

- Kajem se, blam. Samo sam se njemu i poverila, ali ja sam izdala njega, pa on mene - rekla je Cvijanovićeva.

- Padale su teške reči i između Bebice i tebe, a družili ste se - kazala je voditeljka.

- Sukob nije počeo oko Teodore, nego mu nije odgovaralo što sam hvalila Miljanu. Izmišljao je neke stvari o meni. Bebica je patološki lažov, bio i ostao. Nismo u korektnim odnosima. Ne čudi me što su Teodora i on ostali zajedno, to je rijaliti momenat. Ne vidim ih u budućnosti, različiti karakterni tipovi. Ne vidim tu ljubav, znam šta mi je Teodora pričala. On nije njen tip, a on je rekao da igra rijaliti s njom - rekla je Omnia.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković