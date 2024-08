Hitno oglašavanje Uroša Stanića za Pink.rs: Nakon što ga je Baki B3 prozvao na mrežama, denser ima da izgori kad ovo bude čuo

Poznati denser i muzičar Baki B3 prozvao je bivšeg učesnika "Elite", Uroša Stanića na mrežama zbog njegovih estetskih korekcija.

Baki B3, rešio je da ne ćuti, te je tako žestoko isprozivao Uroša Stanića, bivšeg učesnika "Elite" na osnovu njegovih korekcija i na osnovu onoga što je on, što možete videti u linku u nastavku:

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Stanićem, koji je odgovorio Bakiju na prozivke:

- Ko je taj Baki B3? Aham, sećam se, bio je popularan u prošlom veku, a karijera mu je godinama unazad polako propadala i sad je doživela konačan pad. Šta se nakačio na moju kičmu, šta misli da će preko mene da dobije popularnost? E pa malo sutra! Baki, sjaši mi s kičme, a za to što si mi rekao da sam propali abortus, to govori samo o tebi, tvom vaspitanju i tvom karakteru. Toliko od mene i nemojte me više zvati za ove nebitnjakoviće koji hoće preko mene pogaču - rekao je Uroš za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić