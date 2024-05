TEA TAIROVIĆ PLEŠE KAO DA JE NEKO UBACIO U STRUJU, MENI JE TO VIŠE STRIPTIZ! Pozanti denser brutalno o pevačici!

Popularni denser Baki B3 i jedan od začetnika plesa na našim prostorima bez dlake na jeziku komentarisao je mlade pevačice i njihove karijere.

Kao i uvek, ni ovoga puta se nije libio da govori potpuno otvoreno, ali i da ‘potkači’ pojedine zvezde.

-S obzirom da sam počeo kao plesač i denser i mnogo se dobro razumem u to jer je igra nešto što najviše volim, mogu da kažem da kod nas na javnoj sceni što se tiče mojih kolega mogu da izdvojim samo Teodoru Džehverović i Milicu Pavlović kada je u pitanju ples- rekao je Baki.

Na pitanje voditeljke zbog čega u tu grupu nije svrstao i Teu Tairović koja je poznata po svom atraktivnom plesu, Baki je odgovorio:

-Ona ima taj neki latino ples, ona ide na tu loptu da meša. U naše vreme, mi smo imali Kseniju Pajčin pokojnu koja je igrala, ali nije ona tako mešala, kao da si je ubacio u struju. Meni Tein ples izgleda više kao striptiz, ona je dobra, ali nema granicu. Ona napravi taj talas da igra, izdrma, ali sve joj je na istu foru, to je prljavi ples, provokativan je.

Baki B3 se dotakao i Teinih scenskih stajlinga koji su uvek jedna od glavnih tema u medijima.

-Vi klinci koji ste u prvim redovima kupite kišne mantile, kupite kišobrane i nemojte da tresete ruku, sedite tu i gledajte Teu, nemojte da je slušate. Oblačenje joj nije svetsko, uvek je iscepana do pola, haljinica, trese i vrti. I to izgleda sve malo kao seljana, moram to da kažem iako ja nju gotivim i ona je dobra, mada zna ona šta radi- poručio je u razgovoru za Grand.

Autor: Pink.rs