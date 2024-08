One se valjaju po blatu sopstvenih života: Đedović žestoko opleo po Sandri i Ermini, Milena se umešala, pa dodatno razvezala jezik! (VIDEO)

Bez dlake a jeziku!

U toku emisije ''Narod pita'' Marko Đedović i Milena Kačavenda dale su svoj sud o bivšim zadrugarkama Sandri Rešić i Ermini Pašović.

- Šta se desilo Erminom i tobom, koja je bila bila poenta njenog dolaska u Šiša bar. Da li si se čuo sa njom nakon rijalitija? - upitao je voditelj.

- Iskreno, neke stvari mi nisu jasne. Ja sam s njom razmenio dve poruke nakon rijaltija. Nemam potrebu nikom ništa da objašnjavam. Poenta njenog dolaska u Šiša bar je bila da dokaže da su Rešićka i Sreda krive, a poenta Rešićkinog dolaska je bila da dokaže da su Ermina i Džuli krive. Ja stvarno mogu da kažem da je to priča s konja na magarca. Malo su nesposobni i ne baš dovoljno razvijeni ljudi. Ne možeš svinji da sviraš violinu. Oni se valjaju po blatu sopstvenih života. Ja se većinski slatko i nasmejem kad čujem neke stvari - kazao je Đedović.

- Ermina je zastupala Asmina tokom rijalitija, a sad se druži sa Aneli. Kako to komentarišeš? - upitao je voditelj.

- Blam. Ti ljudi su jedan veliki blam - istakao je Đedović.

- Meni nije jasno što je ta Ermina mene strašno prozivala. Mene je vređala. Ona je od džogera postala prelepotica, to jedino znam, promenila je svoj izgleda, a što se nje dublje tiče, ne zanima me žena. Žena koju ne poznajem me je ozbiljno pljuvala - istakla je Milena.

Autor: S.Z.