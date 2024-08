Bio sam intiman sa njom: Ivan otkrio zbog čega je Žana izmislila priču da je gej, naveo top 5 najboljih učesnika Elite! (VIDEO)

Pršte žestoke prozivke!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je Ivana Marinkovića i Žanu Omniu. Nina iz Beograda

- Ivane, da li se sećaš skandala koji je izbio kada je Marko Đedović isterivao pravdu sa Erminom i Sandrom, i kada je on rekao ko god da je dao moju adresu doživotno će da mi plaća obezbeđenje. Tvoja adresa je javno data od strane Žane u javnosti, to je veliki krivično delo. Oko deteta mora sve da se veštači -rekla je gledateljka.

- To je ova klošarka rekla a ne MIljana, ona mene i dalje zove da me pita gde živim -rekao je Ivan.

- Takođe to što je rekla da si gej isto možeš da je tužiš jer on mora to da posvedoči -rekla je gledateljka.

- To je ona mene htela da ponizi zato što sam rekao da sam bio intiman sa njom u mladosti, nakon te izjave je ona smislila priču i obratila se nekome napolju -rekao je Ivan.

Imam jednu želju, da mi poređaš po tvom mišljenju prvih petoro -rekla je gledateljka.

Ja bih dao prvo mesto Bojani, drugo bih dao sebi, treće Matoroj, četvrto mesto bih dao Aneli jer je izgurala sezonu i peto Janjuš -rekao je Ivan.

Zaboravio si Maju, mislim da je ona trebala da se plasira u top 3 ali dobro, hvala Žana što si ćutala -rekla je gledateljka.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja