Nisu mi inspirativni: Janjuš osuo drvlje i kamenje po Aniti i Anđelu, Uroš pokušao da ih odbrani svim silama! (VIDEO)

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je Marka Janjuševića Janjuša, Uroša Stanića i Jovanu Cvijanović. Gledateljka Sandra

Ja sam trebala da budem učesnik u šestici ali na kraju nisam ušla. Ja bih da pozdravim Janjuša, to je jedan veliki car nad carevima. Takođe da pozdravim Uroša, ne sviđa mi se nikako jer se publika smeje njemu. On dečko plače celu noć, i imam pitanje za njega: Zanima me kako možeš da se družiš sa Aneli nakon onoliko ružnih reči koje ti je izgovorila?

Dali smo drugu šansu našem prijateljstvu, drugačije je unutra i napolju, ona je malo burnije reagovala jer ja volim da svi uvek budu samo moji. Moj momak ne sme ni sa kim da se dopisujem niti prati, meni fali ta neka ljubav iz detinjstva i onda preterujem sa tim stvarima -rekao je Uroš.

Takođe mogu da ti pohvalim stajling, top topova -rekla je gledateljka.

Mene nisu rasplakali gledaoci, nego on jer me je omalovažavao ovde i tako se loše ponašao prema meni -rekao je Uroš.

Janjuše, kako si mogao da budeš sa Aneli? -pitala je gledateljka.

Sad ne mogu to više da komentarišem, zaljubio sam se i to je to -rekao je Janjuš.

Janjuše, nisi verovao u ljubav Anđela i Anite? -pitala je Ana.

Nisam, ne verujem ni sad. uopšte me ne zanimaju, neka im je sa srećom i to je to. Meni se ne sviđaju takvi ljudi, niti su mi inspirativni, oni su totalno drugačiji tipovi od mene -rekao je Janjuš.

Autor: Nemanja Šolaja