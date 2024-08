Isplivale Careve intimne fotke sa misterioznom devojkom: Hitno smo ga pozvali, priznao da li je zbog nje završio sa Aleksandrom! (FOTO)

Danas su se na društvenim mrežama pojavile fotke Filipa Cara i nepoznate devojke, on je za Pink.rs otkrio istinu i sve detalje njihovog odnosa!

Na jednoj stranici na društvenoj mreži Instagram pojavile su se fotografije Filipa Cara sa nepoznatom devojkom, za koju se piše da je bila sa njim u periodu dok je Aleksandra Nikolić trebala da se preseli u Crikvenicu.

Mi smo ga odmah pozvali, kako bismo čuli njegovu stranu priče i da li su navodi sa društvenih mreža tačni.

- Pa znate kako, ja sam pomalo zatečen, ali očekivano je to, takve su te današnje žene... Svim silama se trude da završe s nekim u krevetu, a onda svim silama da se probiju u medije ukoliko ne želiš odnos s njima. Devojka se na neobičan način pojavila u mom životu, ja sam u tom momentu bio u fazi sačuvaj Bože, raskid sa Aleksandrom, alkohol, izlasci… Verovatno će ljudi donet zaključak da je možda ta cura razlog raskida mene i Aleksandre, ali ne, mi smo ranije završili i ranije je donešena odluka da ne dolazi u Crikvenicu, a onda sam upoznao ovu! Još uvek plaćam cehove mog života koji je iza mene, a to će svi imat priliku da vide delima u budućnosti. Trenutno me zanima samo rad na sebi i fokus na boks i moju kćerku! Ovo vam je ono preko k*te do Elite, devojka se blamira piše po nekim stranicama objave radi kao da je sa Ronaldom bila (smeh) - pričao je Car za Pink.rs, a onda dodao:

- Stvarno još jedna osoba koja se prikačila na moja leđa i očito ima neku nameru, svakog gosta tri dana dosta! Želim joj sve najbolje, ali podalje od mene - zaključio je Filip za naš portal.

Autor: Andrea Nikolić