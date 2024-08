Teška priča!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Darko Tanasijević ugostio je Nenada Macanovića Bebicu i Jovanu Tomić Matoru.

Imam pitanje za Matoru, koliko sam ja razumeo od svih tvojih gostovanja , tvoja porodica je bila protiv tvog braka sa Anitom? -pitao je gledalac.

Ne, oni generalno imaju drugačije shvatanja i ne podržavaju rijaliti uopšte -rekla je Matora.

Uvek se izražavaš koliko voliš malu Dunju, da li imaš opsesiju prema Dunji? -puitao je gledalac.

Mene je ona sačekala i nije htela da spava do superfinala, a imam veliki razlog što je to tako. Ja nisam bila posvećena njoj jer nisam mogla da prihvatim Dušanovu smrt i sada imam grižu savest što je to tako. Mnogo sam pričala sa psihijatrom i pokušavam to da promenim, tako da ja sada nju mnogo volim i mnogo sam vezana za nju -rekla je Matora

Autor: Nemanja Šolaja