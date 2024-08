Ipak će biti tatina ćerka!

Milica Veličković i Borislav Terzić Terza danas su organizovali proslavu kako bi otkrili pol bebe koju čekaju. Njih dvoje su saznali da Milica nosi devojčicu, zbog čega je budući otac i prolio suze, ali je odmah nakon tog saznanja klekao i zaprosio svoju devojku koja je izgovorila sudbonosno 'DA'.

Njih dvoje su sada za portal Pink.rs otkrili kako se osćeaju nakon saznanja da će uskoro dobiti devojčicu, ali su tom prilikom progovorili i imenu koje će dati detetu.

- Ja sam govorio uvek da će biti devojčica i oduševljen sam jer su to uvek tatine ćerke - rekao je Terza.

- Ja nisam ni videla da li je muško ili žensko, bukvalno me onaj balon udario u glavu, tražila sam boju, ali on je odmah klekao i zaprosio me. Iskreno mi je bio sumnjičav jer je hteo restoran i sve to i bilo mi je sumnjivo da će me zaprositi, nisam ni razmišljala, odmah sam rekla 'DA' - rekla je Milica.

- Jedva čekam da dođe Janja na svet, ni ne razmišljam o svadbi. Ja Milicu mnogo volim i ona je moja ljubav. Mi nismo foliranti, ovo je sve iz duše - rekao je Terza.

Terza da li ćeš se malo smiriti, da li je bilo dosta lumpovanja?

- Normalan sam, imam glavu. Čekam moju Janju da dođe na svet, a tu je i moja supruga budućua. Nisam debil da radim nešto, a ko god mi ne veruje videće - rekao je Terza.

Milice da li si očekivala da Terza može da napravi na ovakav način lepu žurku?

- Pa ja nisam htela, iskreno nije mi bilo jasno što je toliko forsirao. Ja sam htela kod kuće sa porodicom, ali sada mi nije krivo, dobro je da nisam ništa upropastila - rekla je Milica.

Šta ste dobili od poklona?

- Stigle su nam kamere za bebin krevet, stigao je jastuk za trudnicu, svašta nešto - rekla je Milica.

Mame su jako emotivne, izgleda da je Terza postao zet miljenik?

-Pa moja ili se smeje ili plače, ali obožava Terzu ni ja ne znam kako - rekla je Milica.

Kako ste se odlučili za ime Janja?

- Mi smo to još u Eliti odlučili, ni sami ne znamo kako smo došli do tog imena - rekao je Terza.

Autor: N.P.