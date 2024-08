Hitna reakcija Jelene Ilić: Marinković je bruka, sramota i blam! Nek ga Miljana izvede na pravi put, alkohol toče u hektolitrima

Jelena Ilić oglasila se za Pink.rs nakon što je njen još uvek zakoniti suprug Ivan Marinković papire za razvod braka potpisao večeras, u WC-u televizije, uz opasku:"Puštam vodu da đavoli odu".

Jelena je objasnila kada će zvanično biti razvedena od Ivana.

- Morao bi Ivan biti malo pismen za pravne stvari. To sve ide na sud. Prvo idu naši potpisi, moj i njegov, ja to sutra predajem advokatu, on predaje sudu, sud nas poziva u roku od dvadesetak, mesec dana da dođemo na to jedno jedino ročište. Nadam se da će biti jedno, jer je sporazumni razvod. Tada smo zvanično razvedeni - objasnila je ona.

Pitali smo je kako komentariše način na koji je Ivan potpisao papire za razvod, kao i njegovu opasku.

- Nije više zanimljivo da kopira neke druge rijaliti igrače koji su se razvodili, malo je dosadno. Dramaturgija, bruka, sramota i blam. Malo me sramota da gledam emisiju, ali potrudiću se da pogledam bar malo - rekla je Jelena.

Marinković je u emisiji "Elita - Narod pita" istakao da ne prepoznaje Jelenu, da je šokiran njenim ponašanjem, jer je ranije išla u manastire i zastupala, kako je rekao, neke druge vrednosti i stavove, na šta se Jelena takođe osvrnula:

- Ja sam sigurno na pravom putu jer sam sama sa sobom, odlično vladam situacijom i postupcima. On definitivno nije na pravom putu, ali mislim da će mu Miksi pomoći. Njih dvoje su zajedno na dobrom putu, alkohol se toči u velikim količinama, u hektolitrima. Mislim da su njih dvoje zajedno na pravom putu i neka se taj put nastavi, nek ne bude skretanja - zaključila je ona.

Autor: Darko Tanasijević