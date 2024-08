Nismo mogli da imamo decu zbog njenih abortusa: Ivan osuo rafal uvreda po Jeleni, pa je žestoko potkačio zbog ovoga! (VIDEO)

Uvrede na sve strane!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je Ivana Marinkovića koji tvrdi da je Jelena Marinković abortirala više puta i da je to razlog zbog kojeg nisu mogli da imaju decu.

- Ivane zašto nisi obraćao više pažnje na svoju ženu? - upitala je gledateljka.

- Ako sam ja kriv što je moja žena htela drugi ku*ac, onda me razapnite. Ja sam njoj verovao, šest godina mi je ulivala nadu i pomirenje - rekao je Ivan.

- Videlo se da ne gledate dovoljno svoju ženu, usta su ti bila puna zlobe i nisi obraćao pažnju na na svoju ženu - rekla je gledateljka.

- Vi ukradete nešto za šta ja nemam para da kupim i to je onda opravdano? - upitao je Ivan.

Ivane da li ste ti i Jelena razmenjivali nežnosti? - upitala je Ana.

- Jesmo, ima hiljadu snimaka na našim stranicama kako se grlimo i sve - rekao je Ivan.

- Moram da kažem da je naš brak bio savršen. Sve sam stvorio šta je trebalo, živela je u kući koju sada pljuje, a govorila je moja kućica. Nemojte da me za*ebavate. Jelena kada je nešto htela ja sam to morao da stvorim, ali morao. Moj i Jelenin dogovor je bio da nemamo preterane intimne odnose i nismo ni imali. Nađite mi opravdanje za to što jedna udata žena uradi muškarcu i posle je muško krivo. Ja sam čist pred Bogom nikada je prevario nisam - rekao je Ivan.

- Ana samo se još nadam da je naš milioner zamenio krov na kući od miliona kojih je zaradio. Jako nas zanima sistem vrednosti oca koji nije video dete pet godina. On je svestan čovek i svestan je svojih postupaka, to je poručila Lena ćerka tvoja. Njegova ćerka zove svog očuha tatom, a on je zaboravio da me varao javno na televizji, da ne pominjem da ima sina kojeg je dobio sa ženom koja ima fiziološke potrebe - pročitala je Ana poruke od Jelene.

- Imam divnog sina sa MJiljanom, a Jelena je mnogo dobra u se*su, ali nažalost nismo mogli da imamo decu zbog njenih abortusa, ne zbog mene jer sma ja jako plodan - rekao je Ivan.

- Evo kaže Jelena da ćeš dobiti tužbu jer pričaš o abortusima - rekla je Ana.

- Dobiće i ona za svašta nešto, ali moram nešto da ispričam. Jelena je mene tukla kao vola, nju njena porodica nije htela da prihvati i ja sam je odveo kod sebe jer sam je mnogo voleo - rekao je Ivan.

