Nije mu ćutao!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je Ivana Marinkovića. Ivan je progovorio o situaciji sa Jelenom, te se osvrnuo na svoj sukob sa Markom Đedovićem, te mu on nije ostao dužan već se oglasio i brutalno mu odgovorio.

- Ja ne mogu da verujem da žena koja je do pre par meseci živela sa mnom i proživljavala teške minute, ona to sad priča o meni. Teraš me sad da zaplačem - rekao je Ivan.

- Vidi se da ti je teško palo - rekla je Ana.

- Mnogo toga je meni teško palo. Žena je potpuno drugačija osoba, ona je kao top i do ja*a i šta kao neko će da je oženi sledeći? Kojim vrednostima ona teži sada? Težila je tome da dobijemo dete, da se venčamo. Pa neću joj ćutati, ona sada se*e po meni - rekao je Ivan.

- Alkoholizam je ostavio trajne posledice da tog bogalja koji prevrće Kosovske leševe i ismeva nesrećno nastradali narod u pokrajini našoj, radio sam u bolnici na Urologiji pa sam završio fakutet i preselio se za Beograd i radio. Tako da taj bogalj opsednuti mojim likomI delom. On je jedini potvrđeni bodi*uz u rijalitiju ostalo sve su nagađanja. Pozdrav od Ṣ̌adija. Otac iz pakla i muž iz pakla koji je uništio deci živote sopstveno,j a oko stana nasleđenog se otima sa zavisnicom sestrom. Propalica krezava bez zuba nek brine o tumoru u vilici jer mu smrdi iz usta ne o mojoj kičmi. Lena ga pljuje, Željka zloupotrebljava kao i Miljanu da zaradi pare, ali najbitnije je da mu je Pirat skinuo ribu. Što se leševa tiče nek traži svog tatu nek ne brine za Kosovske junake. Da ga je zanimalo našao bi ga verovatno, ali onda bi morao smrad samoživi da deli stan, pa ga boleo ku*ac da traži. Što se Jelene tiče malo je tukla tolikog smrada kog nije mama vaspitala. Džaba je utanjio glas kao kad ga je tukla, loša mu je gluma smrad ogavni. Za tu ženu nas je ubeđivao da je najbolja 5 godina, sad ispade da je lagao sve vreme , pa kako sad bilo ko da mu veruje? - oglasio se Marko Đedović, a Ana Radulović pročitala je ovu poruku.

- Smrad jedan smrdljivi, on će meni to da piše. Nek ide da ljubi dečka i komentariše Jeleni slike - rekao je Ivan.

Autor: N.P.