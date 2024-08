Smatram da su zajedno u inat ljudima: Miljana tvrdi da Bebica i Teodora foliraju svoju ljubav! (VIDEO)

Provalila je njihovu igru?

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Njeni večerašnji gosti su Miljana Kulić, Teodora Delić i Nemanja Gačić.

Uključio se novi gledalac, Neša iz Štutgarta.

- Miksi, sve što si radila u rijalitiju nije dobro, ali kad vidim ove foliran,te ti si mala beba - rekao je Neša.

- Mnogi se drže, kako bi demantovali da će ostaviti neke na rampi, a neki kako bi ušli u osmicu. Kažem to za Bebicu, smatram da su Teodora i on zajedno u inat ljudima koji su govorili da će se rastati na rampi. To je gotovo kad se završi ''Narod pita'' - rekla je Miljana.

- Teodora, da li znaš šta znači reč karma, jer ona ne postoji u Hrišćanstvu - pitao je Neša.

- Znam šta znači, prosvetleli ste me zaista - rekla je Teodora.

- Nemanja, zašto si krio da ti se Teodora nabacuje - pitao je Neša.

- Štitio sam je - odgovorio je Gačić.

- On je toliko fin dečko - ubacila se Teodora.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković