Smatram da su se dogovorili: Miljana tvrdi da se Jelena i Ivan foliraju, Ilićeva je optužila da je bila intimna sa Marinkovićem! (VIDEO)

Daleko je istina!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Prvo pitanje postavio je Jeleni Ilić.

- Ako Ivan laže za s*ks, zašto nisi odmaj demantovala, nego si ćutala? Tako je bilo za Rajačića - pročitao je Milan.

- Postoji razlog zašto nekad ne želim da se branim. Postoje laži u obe izjave, mnogo imam ljudi na grbači. Braniću se sve manje i manje, jer mi Ivan ne da da govorim, jer to njemu ne odgvara. Urla, vrišti i nadglašava se sa mnom, ne dozvoljava da ljudi bilo šta kažu. Volela bih da idem na poligraf, da ljudi znaju šta je istina - rekla je Jelena.

- Ne znam šta bi trebalo da kažem, mislim da sam do detalja ispričao sve što se desilo, izazvan njenim provokacijama - rekao je Ivan.

- Ipak reagujem na laži - ubacila se Jelena.

- Ja znam šta se desilo, savest mi je mirna. Ne znam ko bi mogao da izmisli toliko detalja - rekao je Marinković.

- Jelena se nije branila ni za Uroša. Sve je došlo do toga da je priča nameštena, pa se otrglo kontroli. To je jedna stvar o kojoj razmišljam, a druga je da je Ivan nasamario Jelenu, kako bi ovde napravio priču. Verujem da je to neka njegova igra, tako je radio i sa Kulićima - rekao je Bebica.

- Isti su u ovoj priči. Čak je i Munja rekao indirektno da je imao s*ks s njom. Ona komentariše da su ljudi mučenici, kad su saterani u ćošak, a ona se u tim momentima služi agresijom ili ode da slini. Ni jedno, ni drugo nisu za žaljenje. Smatram da su se dogovorili. Ona je obična k*rvetina - rekla je Miljana.

- Mi nemamo dokaz da Ivan i Miljana nisu imali s*ks, kao što kažu da sam ja bila kod nje. Sad preko mene pravdaju svojr odnose, dva odrona - rekla je Ilićeva.

Autor: Iva Stanković