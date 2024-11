Ivan Marinković priznao da je spavao sa Ivanom Vrbaški: Otkrio sve detalje, evo koliko puta su se videli (VIDEO)

Istina!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', voditelj Joca Novinar podigao Marka Đedovića kako bi progovorio o Ivanu Marinkoviću i Ivani Vrbaški. Ivan je otkrio da je spavao sa Ivanom Vrbaški i da su se dopisivali svakodnevno.

- Joco sve što kažeš je istina. Ivana mu je pisala da joj kasni i da će ga ubiti, kao i da možda po treći put postaje otac - rekao je Đedović.

- Jel to Ivana Vrbaški? - upitao je Joca.

- Ne znam o kojim porukama pričaš - rekao je Đedović.

- Da joj kasne menstruacije, da si ceo dan sa sinom, da ti raste pritisak - rekao je Joca.

- To nije Ivana Vrbaški, to je druga - rekao je Ivan.

- Kada ste se ti i Ivana Vrbaški čuli? - upitao je Joca.

- Videli smo se u avgustu - rekao je Ivan,

- Ti si prvo rekao da to nisu tvoje poruke, već poruke podrške. Sada kažeš da imaš dve Ivane - rekao je Joca.

- Istina je da je njemu skočio pritisak i da mu je mama dala lek - rekla je Miljana.

- Jelena da li misliš da je on bio sa Ivanom Vrbaški? - upitao je Joca.

- Ako su to sve poruke i to je sve jedan čet, onda je to istina. Jelena predstavlja da sam ja jurio osobe po Beogradu žene koja hoće da spava sa mnom da bi imao dokaz da pošaljem njoj - rekao je Ivan.

- Ivane da li si imao se*sualne odnose sa Ivanom i da li si joj pravio dete? - upitao je Joca.

- Jesam - rekao je Ivan.

- Ja sam to znala i napolju, bilo mi je jasno da je to njegova poruka. Meni je bilo bolesno da on meni to prosleđuje i da mi se osveti na taj način - rekla je Jelena.

- Moj telefon se nalazi kod osobe u koju ja imam maksimalno poverenja. Tanja ne bi u životu uradila ništa bez mog odobrenja, ali iz ovoga mogu da zaključim da je Ivana Vrbaški poslala ove poruke. Jelenu ne treba da zanima šta sam radio - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.