Sateran u ćošak: Ivan izneo istinu o odnosu sa Ivanom Vrbaški, pa otkrio da li su radili na detetu! (VIDEO)

Padaju maske!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala postavljati intrigantna pitanja učesnicima i otkrivati njihove tajne.

- Je l' ti Ivan rekao da postoji šansa da uđe Ivana Vrbaški - pitao je Joca.

- Poverio mi se u hotelu. Počela je priča o trudnoći, rekao je da su imali aferu. Jedino ko bi mogao da dođe je Ivana Vrbaški - rekla je Aneli.

- Je l' si povezala da je Ivana osoba s kojom je Ivan pravio dete - upitao je Joca.

- Rekao mi je samo da je imao odnose sa tom ženom, pa sam mogla da zaključim da se radi o toj trudnoći - rekla je Ahmićeva.

- Aneli sam to prvi put rekao, a Jelena je prepričala ono što je samo čula. Jelenina i moja svađa spolja bila je oko razmene tih poruka, to nije osoba o kojoj pričamo, ali je osoba na slovo I. To sam joj poslao, jer me je vređala da sam impotentan. Što se tiče Ivane Vrbaški, mislim da Aneli nisam ni pominjao prezime žene. Upoznali smo se letos preko Mine i videli smo se ukupno dva puta. Nismo pravili decu, nismo bili u ljubavnom odnosu - ispričao je Ivan.

- Gera je rekao da ste se dva puta istresli - rekao je Joca.

- On ne zna ništa, lupeta i verovatno hoće da mene izdigne. Nismo imali s*ksualne odnose, žena je vrlo fina i korektna. Ostali smo u prijateljskim odnosima - rekao je Marinković.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković