Potpuno raskrinkavanje: Ivan otkrio kako je došlo do intimnog odnosa sa Jelenom, pa priznao da joj je pozajmio pare pred ulazak u Elitu 8! (VIDEO)

Večeras padaju maske!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala ispred Joca Novinar Red portala postavljati intrigantna pitanja učesnicima.

- Kako ste završili kod Ivana u stanu - pitao je Darko.

- Dopisivali smo se i rekao je da bi bilo lepo da se vidimo - odgovorila je Jelena.

- Sve vreme sam bio u kraju, ona šalje poruku mogla bih da večeras prespavam kod tebe - ubacio se Ivan.

- Ne mogu ni da završim od ovog smrada - obrusila je Jelena.

- Od ujutru me vređala nešto za Beku i odjednom stiže poruka a šta radiš ti. Bio sam šokiran, pomislio sam da me namešta. Spuštam i ja loptu, ali ne odgovaram na pitanja. Nijednog trenutka nije bilo priče o pomirenju - objasnio je Ivan.

- Ganjali ste se preko nas oko razvoda, pa pet dana kasnije komunicirate i imate s*ks - rekao je Darko.

- Komunicirali smo samo preko SMS, nisam znao i da sam tu blokiran. Posle smo prešli na Vocap, tu se nastavila komunikacija do ulaska - kazao je Ivan.

- Je l' si joj tražio pare na zajam - pitao je Tanasijević.

- Ona je meni tražila, ali sam sam se ponudio. Nismo se jurili, da bi se pomirili. Rekla mi je da joj fale pare, sve je potrošila na pripreme. Rekao sam mogu da ti dam 200-300 evra, sve vreme me je nazivala Iko - rekao je Marinković.

- Ti si mene nazivao ljubavi, glava ti se nadula od zlobe - rekla je Ilićeva.

- Nije joj se isplatilo da ode kod kume da spava, očigledno više nije bila više u tom stanu u kom je bila ovih meseci. Nije imala para da plaća taksi više i pitala me je da prespava kod mene. Legli smo i desilo se šta se desilo. Jelena je prva povukla taj potez, s*ks se desio. Posle toga smo obavili razgovor, ali nismo pričali o tome - objasnio je Ivan.

- Kad je trebalo da krenemo u Šimanovce, pitala me je kako da se ponašamo. Rekla je samo da bi imala problem sa roditeljima, ja sam rekao predloži kako ćemo. Rekao sam da ćemo funkcionisati normalno, u prolazu da se javimo jedno drugom i ako nam nešto zatreba. Rekli smo da to nećemo pominjati, ali video sam da ona ne može da poštuje taj dogovor. Počela je da dobacuje, pa je sad počela i da laže - nastavio je on.

- Sad plače jer je pokopana - zaključio je Ivan.

Autor: Iva Stanković