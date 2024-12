Naprasno postala empatična: Teodora se ogradila od toga da je bila intimna sa Terzom, on dao sve od sebe da dokaže da nisu imali ništa letos! (VIDEO)

Šta je zapravo istina?!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' bilo je postavljeno Teodori Delić.

- Da li si se priklonila Sofiji i ćutala na početku o njihovom odnosu, samo da bi se oprala od toga da si bila sa njim? - glasilo je pitanje.

- Ne. Nisam imala nikad ništa sa njim. Jedino što mogu da kažem je da mi je žao Milice, jer sam čula i da je imala i suicidne misli, to je tako - istakla je Tedora.

Naredno pitanje bilo jer postavljeno Luki Vujoviću.

- Zbog čega daješ Terzi lažnu nadu da će se pomiriti sa Milicom? - glasilo je pitanje.

- Jedino mislim da treba da se do kraja bori za to da bude sa njom. Do kraja života treba da se zalaže za to - istakao je Luka.

- Zašto misliš da je Dačo nevaspitan? - glasilo je pitanje,

- Sofija i on su dva ista smrada, to je tako. Ja samo moram da kažem da sam se uverio da je odvratan. Tračari po kući, juri Sofiju, pljuje Terzu, a onda jede ono što on jede - kazao je Ivan.

- Terza i ti ste isti. Dva N.N. smrada - kazao je Dačo.

