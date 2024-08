Nadam se da je to iskreno: Miljana otkrila kako je došlo do pomirenja sa Ivanom, pa žestoko isprozivala Jelenu! (VIDEO)

Nije štedela reči!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Njeni večerašnji gosti su Miljana Kulić, Teodora Delić i Nemanja Gačić.

- Kako je došlo do pomirenja sa Ivanom - pitala je Ana.

- Ne pratim šta radi Jelena, interesuje me Ivan jer je Željkov otac. Došlo je do pomirenja, jer je zvao da čestita Željku rođendan. Moja majka nije htela da mu odgovori na poruke, jer mi je svašta izgovarao. Meni je bilo žao i pozvala sam ga. Video je kako Željko provodi rođendan, onda je došao u Niš. Provodio je dosta vremena s njim. Nadam se da je to iskreno. Bila bih najsrećnija da Željko bude u dobrim odnosima sa ocem. Ne čuju se svakodnevno, ali čuju se - rekla je Miljana.

- Jelena je rekla da sve radi zbog rijalitija, rekla je i da je pozajmio neki novac od tebe - rekla je voditeljka.

- Novac je vratio, a za ovo drugo, najbitnije mi je da je Željko srećan. Vreme neka pokaže sve - rekla je Miksi.

- Možeš li da prokomentarišeš Jelenin postupak u rijalitiju - kazala je Ana.

- Nikad nije volela Ivana, ona je stoperka. Živela je kod njega da ne bi plaćala kiriju. iskorišćavala ga je za finansije. Ne znam čemu potreba da se pravi svadba, ako ga nije volela. Nije se zaljubila u Uroša, nego je htela da se otkači Ivana - kazala je Miljana.

- A Beka - pitala je Radulovićeva.

- Beka je kod njega. Ona pravi priču, na kraju će ona biti žrtva - odgovorila je Miljana.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković