Razvezao jezik: Anđelo za Pink.rs otkrio sve o upoznavanju njegove majke i Anite, pa žestoko osolio po Ivanu Marinkoviću! (VIDEO)

Nije štedeo nikoga!

Gost u emisiji 'Narod pita' protekle noći bio je Anđelo Ranković koji je pozirao za objektiv Pink.rs, a potom i za naš portal progovorio o svojoj ljubavi sa Anitom Stanojlović, ali je i dao svoj sud o mnogim aktuelnim temama iz 'Elite 7'.

Kako ti i Anita sada funkcionišete?

- Nama je super, radimo sada na poslovnim planovima. Anita će sutra otkriti šta je to lepo spremila, ja je podržavam u svemu.

Da li je Anita upoznala tvoju porodicu?

- Nije stvarno, nisam ni ja njenu još uvek. Eto toliko imamo nekih obaveza i radimo nešto oko posla da stvarno nismo imali ni vremena, ali eto čim bude trenutak to će se desiti. Prosto ima vremena za sve.

Šta se dešava sa tvojim biznisom i poslovnim životom?

- I ja spremam otvaranje lokala, kreće nova sezona 19. septembra, ali eto sutra ću objaviti i ja kao i Anita, tako da će biti lepih vesti sutra.

Da li vašu vezu održavate na daljinu ili se bliži neki zajednički život?

- Pa ništa se nije promenilo, sve je isto, mislim da je rano još za zajedničkim životom, mi imamo napade od ljudi zato što ne živimo zajedno, ali mi smo super i viđamo se još češće nego što smo se viđali.

Kako komentarišeš razvod Ivana Marinkovića i Jelene i njegovu odluku da potpiše papire za razvod na WC šolji?

- Šta očekivati od takvog nečoveka? Dovoljno govori taj potez koliko je on uspešan čovek, pa i kad je u pitanju ljubav. Mislim da bi trebalo jednom za svagda da shvati da on nema pravo nikome da objašnjava kako bi i šta bi trebalo kada su u pitanju ljubavni odnosi. To je potez čiste nemoći, Ivan je često bio nemoćan i tokom sezone, meni je ga je i žao. Još malo će ući u šestu deceniju života, sam sa sobom čovek. On nema istinsku želju da se zbliži sa ćerkom koja ima 15, 16 godina, a ne sa sinom od 6 godina. Miljana je očigledno pala na njegovu manipulaciju, ali Bože moj.

Da li misliš da se nešto dešava između Stefani i Matore?

- Verujem da da, jako je to prisan odnos i negde vrlo sličan odnosima koji su se dešavali proteklih godina i način na koji se Matora udvara devojkama. Nek rade šta hoće, samo što dalje od mene i Anite cela ta ekipa. Za nju nije pregrub izraz predator.

Šuška se da su Maja i Stanislav raskinuli, šta misliš o tome?

- Bili smo okej i Anita i ja sa njima, nismo se mešali jedni drugima. Moguće da je došlo do raskida, ali i da jeste verujem da će se oni pomiriti. Neka ih, meni su oni super, bili smo skroz okej.

Da li smatraš da će neki par ostati nakon završetka 'Narod pita'?

- Verujem da hoće, eto verovao sam da će opstati Miona i Ša iako je njoj situacija bila teška, ali ona je takva kada nešto zacrta. Verujem da će ostati zajedno i Bebica i Teodora mnogo su oni toga pretrpeli na svojim leđima.

Autor: N.P.