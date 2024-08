Na ovo niko neće ostati imun: Uroš Stanić i njegova majka u emotivnoj ispovesti u Rijaliti rešetanju prolili reku suza! Balkan je želeo ovo da čuje!

Spremite maramice!

U sklopu svoje rubnike ''Rijaliti rešetanje'', Jovan Ilić je obavio razgovor sa Urošem Stanićem i njegovom majkom Tatkanom. U svojoj emotivnoj ispovesti otkrili su da ih život nije mazio, kao i da su tokom najtežih životnih trenutaka jedno drugom bili jedina podrška i oslonac.

Moram da primetim da vas je Uroš iznenadio i kupio vam je neobičan buket.

- Da, on to radi. Moje srce je ranjeno, a on se trudi da mi zaleči svaku tugu - kazala je Uroševa majka.

- Kad čujem da joj je srce ranjeno, ne mogu a da ne zaplačem - dodao je Uroš.

- Distancirala sam se u jednom trenutku, jer sam bila ljuta što je napustio posao. Međutim, on je našao svoju sreću. Najteže mi je bilo kad su ga vređali Ša i Munjez. Nisu imali srca dok su pričali sve ono mom sinu - istakla je Uroševa majka.

Kako ste reagovali dok ste to gledali?

- Bilo je teško, jako teško, ali mi je lakše što je pored sebe imao Slađu Poršelinu i Aneli - rekla je ona.

- Moja majka je hrabra žena, lavica. Gurali smo kroz život. Nikada me nije napustila. Mene su deca tukla u osnovnoj i srednjoj školi. U mnogim situacijama smo bili tu jedno za drugo. Divim joj se i sve ću učiniti da njoj i meni obezbedim bolji život.

Koliko je bilo teško izboriti se sa problemima u školi?

- Deca su ga zafrkavala, govorili su da je seljak. Trčala sam do škole uvek kad se nešto desi. Nisam odmah ja sebi priznala da je Uroš drugačiji, tek kasnije sam neke stvari shvatila - kazala je Uroševa majka.

- Mama je uvek znala kako da me smiri, kad su bile teške situacije. Ona je moj heroj, posebna je. Bilo mi je jako čudno što moja majka nije bila pored mene. Imam samo mamu i sestru, mene se cela familija odrekla - kazao je Uroš.

- Mene ne zanima rodbina, jedino marim za svoje roditelje. Za familiju nisam vezana. Moji roditelji ne prihvataju baš njegov stil života, ali su ga gledali u rijalitiju - istakla je Uroševa majka.

- Oni ne mogu da prihvate to što volim isti pol. Jedino sa majkom i sa polusestrom s majkine strane imam kontakt, to je to - dodao je Uroš.

Autor: S.Z.