Šok: Slađin fan otkrio da će dati ime svom detetu po njoj, Blinda poletela do nebesa! (VIDEO)

Divno!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je Slađu Blindu, Luku Majčicu i Lepog Miću.

- Anđelo je dokazan ženskaroš i od njega prave pedera a od Janjuša prave plejboja. Ako stane ovde jedan dečko koji se zove Anđelo i pored kad stane Zola ne znam koga bi pre izabrali -rekao je Mića.

- Koga bi ti izabrala Slađo? -pitala je Ana.

- Ja sam rekla da bi rodila Zoli dete i da bi otišla sa njim pred oltar ali to je sad prošlo vreme. Mene ni jedna veza nije dovela do finala -rekla je Slađa.

- Ma ona nikad nema dečka, samo neke njene muškarce, ona nije sposobna za vezu -rekao je Mića.

U program se uključila Jelena iz Rume, te postavila pitanje Slađi:

- Da li uskoro planiraš da staneš na ludi kamen? -pitala je gledateljka.

- Ja bih volela da mi se desi najveća ljubav, pošto to do sad nisam doživela volela bih da mi se to desi i da me Bog pogleda -rekla je Slađa.

Ja ću dati svom detetu ime Slađa, mnogo mi se sviđa i tebe stalno pratim na instagramu -rekla je gledateljka.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja