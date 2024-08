Bile smo kao dve sestre: Slađa priznala da je Maja duboko povredila, pa otkrila da li su u kontaktu! (VIDEO)

Evo da li je pukla tikva!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ana Radulović. Njeni večerašnji gosti su Lepi Mića, Slađa Lazić Poršelina i Luka Majčica.

- Slađo, šta se trenutno dešava sa Majom - pitala je Ana.

- Čujemo se preko telefona, videla sam nešto za raskid po novimama, ali ne pitam za to. U korektnim smo odnosima, smatram je drugaricom, ali ne kao pre. Išla sam srcem u taj odnos i jako su me povredile neke informacije. Meni nije normalno da me ogovara neko s kim se družim. Bile smo kao dve sestre, zajedno smo sve proživljavale. Mislim da je presedan bio kad sam počela da se družim sa Aneli, Anitom i Anđelom jer ih je ona tad smatrala neprijateljima. Mislim da Maja tek sad shvata kakav sam ja prijatelj - rekla je Slađa.

Uključila se nova gledateljka, Milica iz Beograda.

- Devojke treba da se stide, Miona je za njih najbolja. Jedina je prirodna i fina. Ne znam čemu se diči Poršelina, šta je sve gledao njen otac - rekla je Milica.

- Bila sam samo u kupaćem, moj otac se ponosi što nisam imala odnose dve sezone rijalitija. Ja sam u super odnosima sa roditeljima, a koliko znam, Miona još nije dobra sa svojima. Anita se razočarala u nju jer je nije zvala, kad je bila u Beogradu. Ne bih rekla da joj Ša ne dozvoljava, nego mi deluje da Miona ne želi da nastavi to druženje - rekla je Blinda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Iva Stanković