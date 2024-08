Bile smo nerazdvojne: Lejdi priznala da je očekivala Matorin poziv napolju, pa otkrila da je Jovani smetao Đedovićev odnos sa Anitom! (VIDEO)

Pukla tikva definitivno!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditelj u studiju je Darko Tanasijević. Njegovi večerašnji gosti su Nikola Lakić i Dragana Sretenović Lejdi Di.

- Kakvo sad mišljenje imaš o Matoroj - pitao je Darko.

- Nikad ništa ružno ne bih rekla o njoj. Jako me je potresla ona situacija na klupici, kad nije ostavila prostora da vidi da govorim istinu. Bile smo nerazdvojne, sve sam to srčano doživela. Očekivala sam da će mi se javiti, ali pokazala je da je briga. Iznenadila sam se što me uopšte nije kontaktirala, zaslužila sam da obavimo bar razgovor napolju. Ipak je i dalje gotivim, ali bolje je ovako - rekla je Lejdi.

- Kako gledate na to što je puklo prijateljstvo i sa Đedovićem - pitao je Tanasijević.

- Mislim da je Đedović više branio nego Anitu, na kraju se sve okrenulo. Ne verujem da su se toliko družili napolju, to su rijaliti prijateljstva - rekao je Lakić.

- Videla sam da je to puklo i u Eliti, Mstoroj je jako teško padalo to što on provodi vreme sa Anitom - rekla je Dragana.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković