Progovorio!

Lepi Mića sinoć je bio gost u emisiji 'Narod pita', a neposredno pre početka on je za objektiv Pink.rs ispozirao, a potom i odgovorio na pitanja o aktuelnim temama van Bele kuće. Mića je dao svoj sud o razvodu Ivana Marinkovića i Jelene, a potom se osvrnuo i na odnos Anđela Rankovića i Anite Tomić.

Mićo nedavno si ratovao sa Asminom Durdžićem, da li planiraš da ga tužiš?

- Ma ne, ne zanima me, to je završena priča.

Kako komentarišeš način na koji je Ivan Marinković potpisao razvod?

- Tuđim životima se bavim u Eliti, to me ne interesuje. Videli smo kakav je brak, kakvi su papiri, ali evo razveli su se i nek im je srećno. Ja znam da je on taj brak i svoju suprugu dizao u nebesa, a sada je promenio mišljenje. Ne razumem njegove stavove, pogubio se, ali njegov izbor. Mene propali brakovi i ljubavne priče ne interesuju.

Kako komentarišeš njegov odlazak u Niš kod Kulića?

- To je veće iznenađenje nego ne znam šta. Mislim da se između njega i Miljane neće desiti aposlutno ništa, on je najgore stvari govorio majci svog deteta, a sad su u top odnosu. Čudno mi je, šta se to desilo da se pređe preko najstrašnijih svađa. Rešavanje problema sad i odmah nije u redu.

Anđelo je otkrio da Anita i dalje nije upoznala njegovu majku, da li ti je to čudno?

- Nije mi čudno, ja sam to očekivao. Anđelo treba da upozna Anitu sa majkom, želela to njegova majka ili ne, on konačno treba da udari šakom od sto i da kaže ovo je moj izbor i ovo je moja devojka. Ne mora da bude njegova majka za Anitu i da njih dve budu top, ali je red da ih on upozna. Da li će njih dve biti dobre ili ne, to nije bitno. On kao čovek mora da pređe preko nekih stvari i da ima neki stav. Meni deluje kao da je on u vezi da ga ne bi osuđivali ako prekine taj ondos. Treba da lupi šakom od sto.

Autor: N.P.