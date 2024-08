Najstrašnije su se vređali: Mića progovorio o pomirenju Miljane i Ivana! (VIDEO)

Sve za srećnu porodicu!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditelj u studiju je Darko Tanasijević. Njegovi večerašnji gosti su Lepi Mića i Teodora Delić.

- Mnogo se pisalo o pomirenju Ivana i Miljane. Mićo, kako gledaš na to - pitao je Darko.

- Drago mi je za to i treba tako da bude, ali oni su se najstrašnije vređali. Pitanje je da li bi došlo do te odluke, da se Ivan nije rastao od Jelene. Ona je majka njegovog deteta, on je vređao. Oni treba da imaju prema Željku odnos oca i majke, a oni kako hoće. Mora da shvati da je Željko njegov sin kog je rodila Miljana - rekao je Mića.

- Nisam očekivala to, ne verujem da će to biti neka emotivna veza. Lepo je zbog deteta - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković