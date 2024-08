Bivši zadrugar otkrio šok detalje s Matorine svadbe, pa opleo po Aniti: Ona je željna...

Šokantno svedočenje!

Nakon finala rijalitila "Zadruga 7 Elita", pevač Mikica Bojanić je komentarisao sva dešavanja, pa se dotakao odnosa Jovane Tomić Matore i Anite Stanojlović na čijoj je svadbi bio pre samo godinu dana.

- Nisam pratio, bukvalno sam gledao kada nešto izađe na Instagramu. Znao sam dešavanja koja su bila aktuelna, ali nisam pratio detalje. Sada kada bi me neko pitao, ne bih znao da kažem. Tu su Janjuš i Aneli, Matora i Anita koja je pobedila, sve to znam, ali zbog obaveza nisam gledao redovno - rekao je Mikica za Grand.

Pevač se dotakao i pobednice ove sezone Anite Stanojlović za koju je rekao da je namazana i da uopšte nije glupa kako neki gledaoci misle.

- Ja sam i rekao tamo da je devojka mlada, željna, zanima je televizija, naravno i pare. Od početka sam to znao, bili smo krevet do kreveta, davao sam joj i neke savete. Mlada je, mnogo toga joj se u životu desilo brzo, a pritom je veoma namazana, premazana. Ljudi se zavaravaju kada misle da je Anita glupa, kod nje je dve od danas do sutra tako se pokazala. Nikad ne možeš da računaš šta će da se desi – kazao je on i otkrio nepoznate detalje sa svadbe Anite i Matore:

- Svadba kao svadba je bila prelepa, videlo se tu da je bilo nekih dešavanja, ali ja nisam znao šta se dešavalo iza zatvorenih vrata. Znale su možda Ermina i Sandra Rešić, one su bile u sobi, šminkale se. Mi smo bili napolju, ali se videlo i čulo, primetio sam da nije sve bilo kako treba i sada se sve saznalo šta je to bilo. Neke stvari mi nisu jasne, Matoru sam upoznao tamo, ona se klela u Rešićku i Đedovića, a sad nije dobra sa njima. Čuo sam se sa njom, ali mi je mnogo toga nejasno. Prijatelj ti je neko i kada je najbolji i kada je najgori, me možeš lako da odustaneš od njega.

Miki Đuričić je jedina osoba sa kojom je Mikica ostao u svakodnevnom kontaktu nakon rijalitija.

-Sa Mikijem sam ostao dobar, čujemo se i viđamo se. Sa Janjušem sam se video kada je izašao, sa Matorom sam se samo čuo. Da kažem da se sa nekim čujem, posećujem i viđam napolju, to je Miki Đuričić - zaključio je Mikica za Grand.

Autor: Nemanja Šolaja