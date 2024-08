Želim mu svu sreću: Miljana priznala da joj ne bi smetalo da Zola nađe novu devojku! (VIDEO)

Šok!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a večerašnji gosti u studiju su Milena Kačavenda, Miljana Kulić i Borislav Terzić Terza.

- Imali smo svađe prva 3-4 meseca, posle nismo - rekao je Terza.

- Imali su svađu kad se ljubio sa ovom baba K*RANOM. On se nije promenio nimalo, pije kao smuk, pa onda ne zna šta da radi. Ljubio je ovu babetinu iskompleksiranu, zato mu je Mica trica zamerila to - rekla je Miljana.

- Dobila si večeras bar 20 tužbi, radićeš za mene. Bićeš moj rob, samo pominji moje sinove - rekla je Kačavenda.

- Miksi, da li Zola i ti krijete vezu

- Odgovorila sam na sva pitanja za to, u kontaktu smo i to je to. Ne bi mi smetalo da Zola ima devojku, želim mu svu sreću - odgovorila je Miljana.

- Lažeš, napadala si ga za Stefani

- Stefani nije kriva, nego on. Nikad je nisam vređala, iako ona mene jeste. Nisam htela da ispadnem ljubomorna - kazala je Miksi.

- Stefani ne mora da plače, da bi bila s njim, a ti moraš - rekla je kuma.

Na redu su izjave korisnika društvene mreže Iks.

- Terza, nije mi jasno kako ti Munja može biti prijatelj - napisao je jedan korisnik.

- Bili smo dobri, ali razočarao me je za neke stvari koje je radio zbog rijalitija. Kad je bila ona svađa sa Stefani, pokušao sam da ga sklonim, a on me je napao da sam je muvao. Nije mi prijatelj, imam svoje prijatelje napolju - rekao je Terza.

- Da li je Terza svestan da time što pokazuje snima kako Miksi tuče Zolu, time više kanali njega, jer joj se on uvek vrati - napisao je jedan korisnik.

- On je budala - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković