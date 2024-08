ŠOK: Pored svih dokaza da između Slobe i Uroša postoji više od prijateljstva, evo uz koji argument Sloba tvrdi da intime nije bilo! (VIDEO)

Neočekivano!

Večeras je još jedno izdanje emisije 'Narod pita', voditelj Darko Tanasijević ove noći ugostiće Snežu Kušadasi, Lejdi Di i Slobu Josipovića. Sloba je na samom startu emisije otkrio svoju stranu priče, te je i priznao da li je bio intiman sa Urošem Stanićem.

- Snežo vidim da si već krenula da ih provociraš, ali nekako je njih ipak dvoje - rekao je Darko.

- Pa moram malo, ja sam samo pitala gde je Uroš, oni me zajedno u kasne sate zovu na video poziv. Baš sam se iznenadila odakle njih dvojica - rekla je Sneža.

- Ajde odmah ćemo pitati Slobu. Slobo po svemu sudeći ti i Uroš ste našli zajednički jezik - rekao je Darko.

- Ja uvek volim istinu, ali mene je odgurnuo od sebe kada je izmislio priču da sam mu se javljao preko aplikacije. Uroš je jako zanimljiv za druženje i mi smo nekako te noći kada sam bio nominovan popričali više nego za šest meseci. Ja ne mogu zabraniti nikome da bude zaljubljen u mene, samo je do toga da li ću ga ja prihvatiti ili ne. On nije prešao granicu - rekao je Sloba.

- Kako nije prešao granicu ako je priznao da je zaljubljen u tebe? - upitao je Darko.

- On nije prešao toliku granicu, on nije znao da ja nisam na toj mreži, ja sam bukvalno bio spreman i da ga tužim. On je shvatio da ja ne bih imao problem da kažem i da sam se dopisivao sa njim. Sve što je istina ja iznesem - rekao je Sloba.

- Do vašeg susreta je došlo na proslavi kod Milice i Terze, nekako ste kako je veče odmicalo bili sve prisniji i prisniji. Kakvi su to razgovori bili? - upitao je Darko.

- Pa mi smo drugari, idemo više ka prijateljstvu. U tom toaletu postoje dve kabine, ja sam bio u jednoj, Uroš u drugoj - rekao je Sloba.

- Vi ste u istom trenutku ustali od stola i krenuli ka toaletu - rekao je Darko.

- Vršio sam nuždu u toaletu u jednoj kabini, a u drugoj je Uroš. Ne znam čemu sumnja sada - rekao je Sloba.

- Što bi Uroš rekao da mu je bilo prelepo u toaletu, ako je samo vršio nuždu? - upitao je Darko.

- Pa možda je njemu fetiš pranje ruku, ja stvarno ne znam - rekao je Sloba.

- Ma daj bre šta rade ljudi u toaletu? Ovo su smešne priče - rekla je Sneža.

- Šta je tvoj finalni odgovor Slobo? - upitao je Darko.

- Ništa nije bilo što je nepristojno, nije bilo nikakvog se*sualnog čina - rekao je Sloba.

Autor: N.P.