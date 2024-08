Bili su u pravu, ljigav je: Lejdi surovo oplela po Lakiću, pa priznala da li podržava Slobu i Uroša (VIDEO)

Lejdi Di je prošle noći gostovala u emisiji "Narod pita" sa svojim prijateljem Slobom Josipovićem.

Lejdi je pred početak emisije otkrila šta se desilo sa njenim prijateljstvo sa Nikolom Lakićem.

- Lakić je otpisao mene i Slobu, ne mi njega. Ja moram da kažem da on nije bio nikakav prijatelje, pokazalo se da je pokvarena osoba, ispostavilo se da je ljigav kako su svi i govorili. On je dno dna. Moram da kažem da se ne kajem što sam se družila sa njim, ja se nisam folirala - rekla je Lejdi i otkrila da sumnja da je Lakićeva supruga razlog što su prekinuli prijateljstvo:

- On je mene napadao u emisiji, kao da se pravdao što se družio sa mnom, tako da verujem da mu je ona mnogo to zamerila.

Lejdi je potom otkrila kako gleda na zbližavanje Slobe Josipovića i Uroša Stanića.

- Što se Slobe tiče, ja sam njemu prijatelj, šta god da on odluči ja sam uz njega.

Lejdi je nakon toga otkrila da na čijoj je strani u razvodu Marinkovića.

- Meni se ne sviđa kako je potpisao razvod, ali to je Ivan. Oni su mogli da nađu kompromis za psa. Ja sam bolja sa Ivanom, on me je podržao nakon sukoba sa Lakićem i ja sam više uz Ivana nego uz Jelenu. Što se tiče odnosa Miljane i Ivana, oni su sredili odnos zbog Željka, ali ne treba da ona spava kod njega, to mi je previše, ja moram da kažem da smatram da je Jelena kriva što Ivani nije imao odnos sa Kulićima.

Autor: N.Panić