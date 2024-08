Više sam se dala u tom odnosu: Maja otkrila tačan datum raskida sa Stanislavom, pa priznala da se čula sa njim nakon toga! (VIDEO)

Pala u bedak!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je Maju Marinković i Lepog Miću.

U program se uključila gledateljka Slobodanka, te se obratila Maji:

- Majo, ne dozvoli da zavisiš od muškaraca, uvek budi svoja i autentična. Želim svima vama puno sreće i zdravlja -rekla je gledateljka.

- Ja sam to što jesam, sve što sam radila je bilo iskreno, kada sam u ljubavnom odnosu sam posvećena uvek, ako su im neki drugi planovi prioritet to nije moja stvar, ja sam uvek bila iskrena i otvorena u svojim odnosima -rekla je Maja.

-Majo, da li si upoznala Stanislavove drugove, zna se da su te komentarisali loše u Eliti? -rekla je Ana.

- To nije sfera ljudi sa kojima bih se ja družila ali mogu sve najbolje da kažem o ocu i bratu koji su uvek bili tu za nas -rekla je Maja.

- Pre koliko ste prekinuli i da li ste se čuli nakon toga? -pitala je Ana.

- Pre par dana i čuli smo se nakon toga, ne bih puno pričala, ja želim samo sve najlepše da kažem o toj vezi. Naravno ja imam emocije prema njemu ali mislim da sam se više dala u tom odnosu i da sam to sve ozbiljnije shvatila. Nije to sad bila turbulentna veza već normalna i opuštena -rekla je Maja

- Njima je najbitniji bio se*s, kad mu je to dojadilo završio je i to je to. Ja sam uvek surovo iskren i sve kažem kako jeste -rekao je Mića.

Autor: Nemanja Šolaja