Bila sam fer plej u našem odnosu: Maja totalno utučena nakon raskida sa Stanislavom, evo koji je razlog kraha njihove veze! (VIDEO)

Totalno utučena!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je Maju Marinković i Lepog Miću.

U program se uključila Nina iz Beograda, te se obratila Maji:

- Majo, ja ne spadam ni u jednu od tvojih grupa ali bi te sad toliko zagrlila i poljubila. ti si jedno nesebično stvorenje, nisi škrta, a to što su ti izbrojali muškarce devojke promene za mesec dana. Ja prosto tebe obožavam i moram ti reći da je tvoj dečko Stanislav baš dosadan a ti si baš živahna, samo priča kako je stekao sve od ničega. Što ti nisi rekla da si sama sa ocem od malena, on jeste postigao mnogo ali to se spominje toliko. Doći će tebi pravi muškarac, vi ste dva različita sveta. on je previše krut u odnosu na tebe. Ja ti želim da uđeš u Elitu 8 i da budeš sama. Pozovi sutra Đedovića i pitaj ga šta je pričao sa Ša i Mionom u vezi Stanislava? -pitala je gledateljka.

- Za elitu još ne znam ništa treba malo da se odmorim a ostalo ne želim da komentarišem -rekla je Maja.

- Ti si tamo mogla sve da zgaziš i drži se samo, nemoj neko da te gazi. Mićo tebi da kažem, želela bih iz dubine duše da više ne ulazite u sukobe ti i Maja jer ja znam da je ti baš gotiviš -rekla je gledateljka.

- Ja Maju nikada nisam mrzeo samo sam joj iskreno govorio ko nije za nju, ona za sve moje negativne komentare misli da je mrzim. Ona za nekog ko je 7 godina u rijalitiju dozvoli sebi da je neko ponižava i nikad nije izvukla ništa dobro iz sebe, stalno je padala na priče muškaraca. Ivan je govorio da je radodajka a ona je sa njim u super odnosima, nikada nije znala da se okruži pravim ljudima -rekla je Maja.

- Majo, zašto je to tako? -pitala je Ana.

- Mića kad sve to priča ne mogu da kažem da nije u pravu, mnogo puta sam sve lično shvatala i mislila da mi želi loše ali to je tako u zatvorenom prostoru, ja Miću ne mrzim. Što se tiče Stanislava trenutno smo prekinuli, nismo se pronašli, on ima jedna interesovanja ja druga tako da je to puklo. Dala sam dosta sebe u tom odnosu, bila sam fer plej i meni nije odgovarao život u avionu, nekako ta veza na daljinu ne ide -rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja