Ista si Miona, zašto ćutiš o Krofaku?! Maja doživela prekor od gledateljka zbog odbrane Stanislava, Mića je urniše! (VIDEO)

Ostala bez reči!

Večeras je još jedno izdanje emisije 'Narod pita', voditeljka Ana Radulović ugostila je Maju Marinković i Lepog Miću. Gledateljka koja se uključila je uporedila Maju sa Mionom, te je ona ostala bez reči.

- Majo ti jesi džek i frajer u vezi, ali ovo ti nije trebalo. Majo podsećaš me na Mionu iz Elite - rekla je gledateljka.

- Po čemu? - upitala je Maja.

- Kao i ona braniš Krofaka i ćutiš o njemu. Majo ti jesi dosta toga prošla, ali si za njega mala beba. Ti si njemu bila karta da se o njemu priča i piše, njega ni Miona nije zanimala, a kamoli ti. Kada je Miona provalila to, zaljubila se u Ša, to će i Maja uraditi. Ne znam da li razumeš Mionu kada nije htela o Krofaku da priča ništa, to ti sada radiš - rekla je gledateljka.

- Pa dobro, podudara se sa činjenicama - rekla je Maja.

- Njega je povredilo što je Maja ponela ćebe, što je pokrila sebe, a njega ne - rekao je Mića.

- Pa ja sam morala da se osiguram, za svaki slučaj. Stvarno nisam znala da rade kamere - rekla je Maja.

- Majo ne možeš tako, ne možeš da ćutiš i da ga braniš bre čoveče, isto radiš što i Miona - rekao je Mića.

- Ja ću da pričam ja šta hoću - rekla je Maja.

