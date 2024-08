Meni je nje na neki način žao: Mina Vrbaški dala sud o krahu veze Cara i Aleks, pa se osvrnula na Mensura!

Bez dlake na jeziku!

Mina Vrbaški prokomentarisala je ljubavni brodolom svog bivšeg emotivnog partnera Filipa Cara i Aleksandre Nikolić.

Mina se osvrnula na dešavanja između njenog bivšeg, te je bez dlake na jeziku otkrila na čijoj je strani.

- Svima želim svu sreću, drago mi je što je dobio dete, to je veliko bogatstvo. To treba da se ceni. Drago mi je što sam završila odnos sa njim, sada kada vidim kroz šta Aleksandra prolazi. Meni je nje na neki način žao. Mislim, nemam šta ja nju da žalim, to je jednim delom njena životna lekcija. Možda neke stvari nisu trebale da se dese, ali... Ja ne bih dozvolila da se nađem u takvoj situaciji, umem biti podmukla u rijalitiju, ali kada izađem shvatim da su mi mnoge stvari tamo bile nametnute i to mi je ispiralo mozak. Sada znam kako treba da pričam i kakav stav treba da imam - rekla je Mina koja je prokomentarsala što je Mensur Ajdarpašić nedavno prekinuo intervju kada su ga novinari pitali za nju.

- Naravno da nije hteo da priča o meni. Meni je svih njih žao, volela bih da se pronađu negde i naprave nešto od svog života. Neka idu kod psihijatra i psihologa, da urade nešto od svog života - rekla je Mina.