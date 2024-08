Nastavlja se žestoki rat Milice i Mione: Grobljanska pevačice, povedi računa o svojim oralnim radovima!

Odgovor Mione Jovanović na javnu prozivku Milice Veličković bio je dovoljan povod da se nastavi medijski rat između ove dve učesnice "Elite 7".

Naime, Miona je za naš portal prokomentarisala to što je Milica na društvenim mrežama i u emisijama uporno zove "grobljanskom Teom Tairović".

- Ja ne bih svakako ni išla da pevam kod takvih osoba. Ne zanima me njeno mišljenje, nije ona kompetentna da priča o tome, niti mi je neki bitan faktor u životu, niti profesionalac u tom poslu da bi mogla bilo šta da mi kaže. Kao po običaju ona se kači na mene, priča o meni, komentariše, pljuje me... Ima devojka nešto protiv mene. Ja protiv nje nemam ništa, ne zanima me - rekla je Miona za Pink.rs, čiji je stav podelio i njen partner Nenad Aleksić Ša, a ubrzo je usledio i Miličin odgovor.

- Grobljansku pevačicu ne zanimaju komentari njenih roditelja ni njene bake, moje imenakinje, pa verujem da je ne zanimaju ni moji komentari, ali o tome je trebalo da razmišlja kada me je optuživala da sam zaljubljena u njenog dečka, da imam šugu i kada je govorila Ša da je Terza vređao u rijalitiju... Vrlo ću rado nastaviti da pratim njen rad i delo, ali u rijaliti karijeri, pošto od pevačke nema ništa. Moram da nastavim da se kačim na nju jer ja svakako zanimanje nemam, ali ona kao pevačica bi trebalo da povede računa u kojim temama se komentariše, a ne kao kada smo u dnevnim emisijama u "Eliti" komentarisali njene seksualne i oralne radove - izjavila je Veličkovićeva.

Autor: Darko Tanasijević