Nakon tragedije nije bila ista: Gledateljka zamerila Kačavendi što je prešla na Anelinu stranu, ona se dotakla sukoba sa Matorom! (VIDEO)

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Milan Milošević ugostio je Marka Janjuševića Janjuša i Milenu Kačavendu.

U program se uključila Mirjana iz Beograda, te se obratila gostima:

Želela sam da pozdravim vas Milane, jako ste nam nedostajali, moj favorit je bila Milena ali nakon tragedije nije bila više ista, totalno je promenila način učešća. Đedović joj je rekao da se povuče i on je dosta uticao na to, sa Janjušem ono što se desilo mi je isto bezveze, Aneli je pridobila i nije mi bilo jasno zbog čega je to uradila. Ona je svoj honorar izgubila zbog Aneli a ne zbog Matore jer je tad uvredila na nacionalnoj osnovi.

Znam ja to sve, nisam ja samo zbog Matore imala kaznu ali sam to rekla jer je ona potencirala, mnogi su kometarisali da sam sama kriva ali baš nije morala da potencira na tome -rekla je Milena.

Meni je ova Elita bila prečudna, zamisli da dođeš i da ti Aneli stalno govori Milane i sve okrivljava tebe da je zasmejavaš. Nadam se da će Milenica da uđe u sledeću sezonu da je gledamo i dalje. Gledala sam prvu sezonu i Milan je izdominirao žao mi je što nije tad pobedio -rekla je gledateljka.

Pa bitno da sam ja kupio stan i dobio posao, to je mnogo veća stvar od pobede -rekao je Milan.

Autor: Nemanja Šolaja