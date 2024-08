Nisam akademik, već krčmarica: Matora žestoko zaratila sa gledaocem, on smatra da nije dostojan predstavnik lgbt zajednice! (VIDEO)

Žestoka rasprava!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Darko Tanasijević ugostio je Jovanu Tomić Matoru, Danijela Dujkovića Munjeza i Stefani Grujić. Milan iz Beograda žestoko je opleo po Matoroj, smatra da nije dobar predstavnik lgbt zajednice.

Matora, ti si pričala da si završila isti fakultet kao Anđelo?

Tačno, samo nisam završila diplomski rad ali moram i to da odradim, svakako moram da odem do faksa, dobro ste me podsetili -rekla je Matora.

Zbog čega onda prozivaš Bebicu da je šofer ako si akademski građanin? -rekao je gledalac.

Pogrešili ste, ja se pozivam krčmaricom a ne akademikom, ako ste slušali ja sam mu rekla da idemo zajedno da vozimo autobus. Mislim da ste pogrešili i da ste to trebali da pitate neke druge ljude koji su umislili da su Bog zna šta. Ja razumem da imam loš vokabular i da moram da smanjim te psovke. Ja sam rekla Anđelu da ne znam zbog čega je to važnom kad je ušao u rijaliti, mislim da je bitnije ko je bolji čovek -rekla je Matora.

On je svakako bolji čovek od tebe, obrazovanje je jako bitno a ne tvoje vulgarnosti -rekao je gledalac.

Ja se svojim postupcima ne dičim, imala sam loše postupke kao i ostali. Poslušaću malo svog psihijatra i govoriću samo dobro u sebi, pa ćete me zavoleti ako budem nosila masku -rekla je Matora.

Ti misliš da Anđelo ima masku ako je završio fakultet i radio na cenjenom mestu. Još jedno pitanje, Anita je rekla da izvođenje na pravi put nije to što je bila sa ženom, već to podržava. Koliko puta si ti podržala tu populaciju? -pitao je gledalac.

Slušaj da ti nešto kažem, podržavam sve ljude koji vole bez obzira na opredeljenje, ja nisam politički aktivna i smatram da sam dosta uradila za njih, ali ne idem da mašem zastavicom, a ti podržavaš nekoga ko govori da to nije normalno- rekla je Matora.

Autor: Nemanja Šolaja